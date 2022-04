Dusan Tadic niet te spreken over dramatische tweede helft: ‘Je mag niet verliezen in vijf minuten’

De eerste helft, waarin Ajax op een 1-0 voorsprong kwam en de 2-0 afgekeurd zag worden, was ‘goed’ volgens Tadic. ,,Maar daarna geven we alles in vijf minuten weg", bromde de aanvoerder bij ESPN. ,,Je mag niet verliezen in vijf minuten, dat is te makkelijk. We moeten nu kampioen worden. En dat gaat ook gebeuren.”

In de eredivisie heeft Ajax aan kop van de ranglijst een voorsprong van vier punten op de Eindhovenaren, met nog vijf wedstrijden te spelen. ,,We moeten nu de schaal pakken”, doelde Tadic op de landstitel. ,,Dat is de belangrijkste prijs, die moet voor Ajax zijn. Maar het doet ook pijn om de beker niet te winnen. Bij een gelijke stand van 0-0 had ik een strafschop moeten krijgen. Danny Makkelie is voor mij de beste scheidsrechter van Nederland maar het is echt ongelooflijk dat hij niet voor die overtreding floot.”



Tadic vroeg Makkelie al in het veld waarom hij de videoscheidsrechter niet liet kijken naar een duel tussen hem en Joey Veerman. ,,Ik snap het nog steeds niet. Dit was voor honderd procent zeker een strafschop. Dat heeft iedereen ook wel gezien toch?”

Ten Hag

Ajax-trainer Erik ten Hag feliciteerde PSV met de winst van de KNVB-beker. ,,Maar er is maar ploeg die met de beker had mogen staan, en dat is Ajax", benadrukte de trainer. ,,We doen het onszelf aan, want we maken twee fouten direct na rust. Je moet echt honderd procent gefocust blijven in zo'n wedstrijd.”



Ten Hag was niet te spreken over hoe makkelijk Gakpo de 2-1 kon binnenschieten. ,,Dat je de bal daar verliest, kan gebeuren”, legde hij uit. ,,Maar vervolgens moet je hem op links houden, hij mag niet naar binnen komen. Want je weet dat hij graag naar binnen kapt.”



Maar het was volgens de trainer van Ajax niet alleen maar aan zijn ploeg te wijten. ,,Het zat niet mee. We maken nog met Klaassen een geweldige goal, Tadic raakt de paal, Schuurs kreeg een grote kans. Het mocht gewoon niet zo zijn. Maar we hebben het ook te weinig afgedwongen.”



Ten Hag is niet bang dat de verloren finale voor zijn ploeg ook gaat doorwerken in de titelrace. ,,We hebben genoeg karakter om die voorsprong niet weg te geven. Maar we zullen het wel beter moeten doen dan in de eerste vijf minuten van de tweede helft van deze finale. We geven deze finale in vijf minuten weg. Wie had dat gedacht in de rust? Want ik vond ons echt veel beter.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © ANP

Stekelenburg onder de lat

Voor de wedstrijd was er veel te doen over Maarten Stekelenburg, die de geblesseerde André Onana verving. Maar dat hij onder de lat zou staan, wist hij al voor die blessure. ,,Toen ik het hoorde, ben ik me gaan voorbereiden. Het was lang geleden, maar ik heb wel vaker periodes gehad dat ik weinig speelde. Op het moment dat het fluitsignaal gaat, is alles weer zoals je gewend bent.”



Ondanks het resultaat, had de ervaren doelman geen spanning gevoeld. ,,Je wilt altijd finales spelen en prijzen winnen. De spanning was er nooit en ik denk dat we een redelijke eerste helft speelden. Maar na rust geven we het binnen vijf minuten volledig weg.”