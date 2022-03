Dusan Tadic toont twee gezichten bij Ajax: geen geel-blauwe band en ophef over Overmars, maar ook de redder

Door Johan Inan



Tot zover de rust bij Ajax. Toen de storm rond het schandaal van de ‘grensoverschrijdende’ directeur Marc Overmars voor de club eindelijk leek te gaan liggen, was daar een sportieve dip met een zwakke tweede helft in de Champions League tegen Benfica en een eredivisienederlaag in Deventer tegen Go Ahead. Een crisis werd in de halve finale van de KNVB-beker met een prima, zakelijke zege op AZ in de kiem gesmoord.