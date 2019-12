Dusan Tadic ziet ook de voordelen van wake-upcall

Het is ook wel een beetje begrijpelijk dat de spelers van Ajax al met hun hoofd bij de kraker tegen Valencia waren. Overal waar ze komen, worden ze aan de allesbeslissende laatste groepswedstrijd in de Champions League herinnerd. De Johan Cruijff Arena had dinsdag ook propvol gezeten als het stadion drie keer zo groot was geweest. De aangrenzende Ziggo Dome zendt het duel uit voor 18.000 fans. Ajax tegen Valencia is ook te zien in de bioscoop en in veel discotheken en kroegen in de hoofdstad.