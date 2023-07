Earnest Stewart tijdens trainingskamp PSV opgenomen in ziekenhuis voor operatie aan blindedarm

AZ houdt door AC Milan begeerde Tijjani Reijnders aan de kant in gewonnen oefenwed­strijd tegen Standard

AZ heeft een besloten oefenwedstrijd gewonnen van de Belgische club Standard. De wedstrijd eindigde in 4-3 voor de Alkmaarders. Tijjani Reijnders kwam niet in actie voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. De 24-jarige middenvelder wordt in verband gebracht met een overgang naar AC Milan.