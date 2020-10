Ebuehi blij met FC Twente: ‘Een grote club die me wél wilde’

Hij is de zoon van Toos en Marvin, Nederlands en Nigeriaans. „Een echte halfbloed.” Geboren in Haarlem. Vader Ebuehi kwam op jonge leeftijd voor een beter leven vanuit Afrika deze kant op. „Het is hem gelukt, daar heb ik zo veel respect voor. Ook voor mijn moeder trouwens.” Tyronne Ebuehi laat de tattoo op zijn hand zien. De zinnen ‘Family is everything’ en ‘Family is peace’ vormen samen een kruis.