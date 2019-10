eDivisie zet volgende stap: 100.000 euro prijzengeld en live

Komend seizoen wordt er 100.000 euro aan prijzengeld verdeeld in de eDivisie, de competitie waarin eredivisieclubs het sinds 2,5 jaar tegen elkaar opnemen in het voetbalspel FIFA. Daarnaast worden alle wedstrijden vanaf oktober live uitgezonden en kan er publiek komen kijken.

De eredivisie heeft een deal gesloten met het Zweedse productiebedrijf Dreamhack, een gerenommeerde naam op het gebied van eSports. Het bedrijf organiseert onder meer de Deense en Zweedse versie van de eDivisie en gaat dat nu ook in Nederland doen.

,,In de basis spelen we de eredivisie na’’, vertelt Arnoud Schonis, projectmanager eSports bij de eredivisie. ,,De nummers 1 en 2 plaatsen zich direct voor een knock-outfase, de twaalf clubs daaronder bepalen in play-offs de laatste zes plekken in de knock-out. Daarmee breiden we het aantal spannende momenten in een seizoen uit.’’

De eDivisie bestaat komend jaar uit twee seizoenen en dus ook twee knock-outfases. De winnaar van de knock-outfase wint uiteindelijk de eDivisie. In beide seizoenen is 50.000 euro aan prijzengeld te winnen.

Live

Voorheen werden de wedstrijden opgenomen in een studio in Amsterdam, waarna die werden uitgezonden via tv en internet. Schonis: ,,Wij gaan nu elf weken achter elkaar twee dagen in de week live de wedstrijden uitzenden, op een nader te bepalen platform. Tussen vijf uur ‘s middags en half 11 ‘s avonds tonen we twee livestreams aan de kijker. Van het hoofdpodium met de belangrijkste wedstrijden en het andere podium.’’

Liefhebbers kunnen vanaf eind oktober ook live aanwezig zijn in de studio. ,,Daar maken we een ruimte voor ongeveer 200 man’’, vertelt Schonis.

De eDivisie: Hoe werkt het?

Alle 18 eredivisieclubs leveren twee spelers voor de eDivisie. Eén eSporter speelt FIFA20 op de Playstation 4, de ander op de Xbox one. Elk duel bestaat uit twee losse wedstrijden, uit en thuis. De uitslagen van beide wedstrijden worden bij elkaar opgeteld, waarbij net als in de Champions League gebruik wordt gemaakt van uitdoelpunten die zwaarder tellen. Mocht alles dan nog gelijk staan, krijgen beide clubs een punt.

In mei werd Dani Visser als eSporter namens De Graafschap de meest recente kampioen in de eDivisie. Dit deed hij niet met spelers uit de echte selectie van de Superboeren. De eDivisie speelt zich af in de FIFA-modus Ultimate Team. Hierin kunnen spelers zelf hun perfecte elftal bij elkaar verdienen en selecteren, waardoor De Graafschap speelde met onder anderen Cristiano Ronaldo, Neymar en Virgil van Dijk, maar ook met Ruud Gullit.

34 miljoen

De wereld van videogames en eSports groeit wereldwijd al jaren ontzettend snel. Om een idee te geven: tijdens The International, een wereldwijd eSports-toernooi op basis van de videogame Dota 2, werd afgelopen zomer ruim 34 miljoen euro aan prijzengeld verdeeld. Net zoveel als tijdens het WK Fortnite. Ter vergelijking: het wereldkampioenschap van het spel FIFA, afgelopen augustus in Londen, leverde de winnaar ‘slechts’ 250.000 euro op.

,,FIFA is nog een beetje een nieuwkomer in de eSportswereld, we hebben nog een inhaalslag te maken’’, vertelt Schonis daar over. ,,Wereldwijd zijn er 110 tot 120 miljoen FIFA-spelers, recreatief en professioneel. We hebben nog wel wat te winnen, maar als je ziet hoe de FIFA-wereld zich de afgelopen drie jaar ontwikkelt, zijn we goed op weg.’’

In Nederland werden video’s van de eDivisie vorig seizoen ruim 17,5 miljoen keer bekeken, onder meer via de 174.000 volgers op Instagram, YouTube, Twitter en Facebook. Daarmee is de Nederlandse eDivisie de grootste nationale FIFA-competitie ter wereld, gemeten aan het aantal volgers. Uit marktonderzoek blijkt verder dat afgelopen seizoen 3,5 miljoen Nederlanders iets van de eDivisie hebben meegekregen.