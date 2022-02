Edwin van der Sar dacht even aan opstappen bij Ajax: ‘Waar doe ik het nog voor, dacht ik’

Bony kan debuteren voor NEC tegen Go Ahead Eagles: spits heeft werkvergun­ning binnen

NIJMEGEN - Wilfried Bony kan in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker zijn debuut maken voor NEC. De spits heeft zijn werkvergunning eindelijk binnen en is opgenomen in de wedstrijdselectie.

10 februari