Eén Europees duel per voorronde in augustus, problemen voor AZ?

AZ komt al op 25 of 26 augustus in actie in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Ajax zou, als het in de play-offs moet uitkomen, moeten spelen op 22/23 en 29/30 september. De Amsterdammers stromen enkel in de groepsfase in als de winnaar van de Champions League zich ook via de competitie plaatst voor de Champions League van het nieuwe seizoen. Die kans is zeer groot.