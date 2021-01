Een nieuwe Wiegman is er niet zomaar: de zoektocht naar een geschikte opvolger

Door Daniël Dwarswaard



1. Moet de opvolger van Sarina Wiegman per se een vrouw zijn?

Nee, dat is geen vereiste, zo laat Nico-Jan Hoogma weten. De directeur topvoetbal van de KNVB is samen met zijn mededirectielid Jan Dirk van der Zee verantwoordelijk voor de aanstelling van een nieuwe bondscoach. ,,Het vereiste is kwaliteit.’’ Dat óf de hoofdcoach óf de nieuwe assistent een vrouw is, is voor Hoogma wel voor de hand liggend. ,,Het coachen van een vrouwenteam is anders dan het coachen van een mannenteam. Dat is in elke sport zo. Er zijn andere discussies, er is een andere omgang met elkaar. Daar moet je wel ervaring mee hebben. Het is dus wel handig dat er in de technische staf iemand zit die dat meebrengt.’’