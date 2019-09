Een voetbalklassieker mag best een beetje schuren

In de uren voor Duitsland-Nederland ondertekenden de KNVB en de Duitse voetbalbond DFB gistermiddag een soort document, dat ze heel bombastisch een Memorandum of Understanding noemden.



Het onvermijdelijke woord ‘kennisoverdracht’ viel, ook dat nog. Waar het allemaal op neerkomt: vertegenwoordigers van Duitsland en Nederland gaan voortaan twee keer per jaar samen eten en vergaderen. Toespraakje hier, powerpointpresentatie daar, werkgroepje zus, u kent het allemaal wel.



Nou moeten ze dat vooral lekker zelf weten, baat het niet dan schaadt het niet, maar het gaat hier even om de mierzoete boodschap die eromheen hangt. Om de politiek correcte prietpraat waarmee zo’n Memorandum of Understanding de wereld in wordt geduwd.



Begrijp me goed, uiteraard is het allang geen 1988, 1974 of 1945 meer.