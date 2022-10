Een voorsprong zorgt nimmer voor rust bij Feyenoord, Jan Streuer rekent zich al rijk

Door Mikos Gouka



Quinten Timber haalde zijn schouders op. Wat er in zijn ogen erger was geweest in Herning tegen FC Midtjylland was de vraag. Dat Feyenoord na rust met een 0-2 voorsprong geen enkele controle over de wedstrijd meer kon krijgen of het feit dat de ploeg, tegen de toch echt voluit aanvallende Denen, geen enkele serieuze kans meer wist te creëren om de wedstrijd zelf te beslissen?

De duurste zomeraankoop van Feyenoord vond de vraagstelling negatief en zei dat ook. Om zich vervolgens te beperken tot het formuleren van antwoorden met zo min mogelijk woorden. Of de bij FC Utrecht weggeplukte middenvelder een punt had, daar kun je natuurlijk best over twisten. Een 2-2 gelijkspel bij de ploeg die Lazio van de mat veegde, daar kun je in groep F van de Europa League best mee verder. Aan de andere kant is FC Midtjylland op dit moment ook niet meer dan de nummer zeven van de bescheiden Deense competitie. Als Feyenoord vorig seizoen met 0-2 voor stond, was het over het algemeen wel klaar met de kansen voor de opponent.

Onrust

Maar een voorsprong zorgt dit seizoen allesbehalve voor rust en stabiliteit bij de Rotterdammers. De 0-1 tegen PSV werd snel verspeeld. De 0-1 tegen NEC was ook zo van het scorebord geschoten. En de 0-2 in Herning bleek ook niet voldoende voor een winstpartij. Als Feyenoord op voorsprong komt, neemt de onrust eerder toe dan af.

Qua spel, maar dat niet alleen. Hoe valt het te verklaren dat de Rotterdammers in de vier minuten tussen de 0-2 van Orkun Kökcü en het rustsignaal nog tweemaal geel pakten. Marcos Lopez op zijn eigen achterlijn waarbij het vuur van de thuisploeg aanwakkerde en centrale verdediger David Hancko zó enorm ver op de helft van de tegenstander dat hij gechargeerd gezegd bijna in het volle uitvak stond. Albert Capellas, de Spaanse trainer van de Denen, zou het hebben gebruikt tijdens zijn peptalk halverwege.

Feyenoord was een sterke tegenstander, zei de voormalig assistent trainer van Vitesse na afloop nog maar eens. Maar blijkbaar ook een ploeg die niet zeker van zijn zaak is bij een ogenschijnlijk veilige 0-2 voorsprong halverwege. ,,We zijn inderdaad de hele wedstrijd de mindere geweest’', zei Arne Slot. En Timber vulde aan. ,,Balen dat we hier niet winnen.’'

De middenvelder gaf ook aan dat de wedstrijden in Europa van een zwaarder kaliber zijn dan de duels in de eredivisie. ,,Echt finales’', zei Timber. Zondag wacht er eentje in eigen land. FC Twente komt naar de Kuip. In het YouTube-programma Voetbaltijd van presentator Eddy van der Ley schoof deze week Jan Streuer aan. De technisch directeur van FC Twente ziet zijn club ergens tussen 3 en 6 finishen in de eredivisie, zei hij. Maar dan neemt hij plek bewust drie mee. En dat is in zijn ogen Feyenoord.

Volledig scherm Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, met naast hem erelid Eddie Achterberg. © Pro Shots / Ron Jonker

Volgens de man die Ramiz Zerrouki niet wilde verkopen aan de Rotterdammers is Feyenoord niet beter dan de ploeg uit Enschede. ,,Ze hebben veel nieuwe spelers en dat zorgt voor wisselvalligheid. Dat ze donderdag nog in Denemarken hebben gespeeld is ook niet in ons nadeel’', zei Streuer. ,,Wij gaan zondag niet verliezen, denk ik. Je kunt hem verliezen hoor, Feyenoord uit. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.’’

Hij zei het voor de 2-2 in Herning. En dat spelbeeld zal ze in Enschede hebben geleerd dat Feyenoord nog zoekende is en dat een achterstand tegen de Rotterdammers geen desastreuze gevolgen hoeft te hebben.