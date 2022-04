Eerste divisie akelig dichtbij voor Sparta na offday bij Fortuna Sittard

De kans is groot dat Sparta komend seizoen weer in de eerste divisie speelt. Zaterdagavond zette de ploeg van Henk Fraser zichzelf compleet voor schut tegen Fortuna Sittard, dat verdiend met 3-0 won.

Gelaten turen ze voor zich uit, de 700 meegereisde fans van Sparta. Hoopvol zijn ze deze zaterdag naar Sittard gekomen. Maar die hoop, gestoeld op een aantal aardige resultaten na de winterstop, is na afloop compleet vervlogen. Weggespeeld is hun ploeg door Fortuna, dat verdiend de drie punten heeft binnen gehengeld. Gevolg voor de hekkensluiter: de Keuken Kampioen Divisie komt akelig dichtbij.

Was het de door Sparta zelf opgelegde druk van het móeten winnen? Was het juist onderschatting van een tegenstander die op Het Kasteel nog zo makkelijk met 3-1 was verslagen? Vragen, vragen, vragen zijn het die na afloop van een wedstrijd waarin de Spangenaren in negentig minuten tijd amper mogelijkheden hebben gecreëerd. En waarin het gros van de spelers van de Rotterdamse club door het ijs is gezakt.

Wat te denken van Maduka Okoye, die lang zo lustig punten pakkende doelman in de ploeg van Henk Fraser? De Duitse Nigeriaan, vorige week al blunderend tegen Ajax, mag zich de 1-0 van Mats Seuntjens aanrekenen in Sittard. Okoye ziet roerloos toe hoe de Bredanaar een vrije trap binnen schiet.

Illustratief is het voor het matte, tamme optreden van Sparta in het duel dat vooraf nog als ‘wedstrijd van de waarheid’ is omschreven in Rotterdam-West. Niets laat het elftal van Fraser zien tegen de directe concurrent om handhaving. De vroeg voor Mario Engels ingevallen Adrian Dalmau komt nooit in het spel voor, Lennart Thy evenmin. En ook de in potentie meest creatieve speler van de Spangenaren, Younes Namli, haalt opnieuw zijn niveau niet.

Pijnlijk is het om te zien hoe Sparta in de resterende 45 minuten doelloos over het veld hobbelt, nooit de indruk wekt te geloven in een opleving. Sterker: in de slotfase loopt Fortuna via opnieuw Gladon nog uit tot 3-0. Arme Sparta-fans. Met angst en beven zullen zij toeleven naar dinsdag, wanneer hun club het zes minuten durende restant van de uitwedstrijd tegen Vitesse speelt. Gezien de huidige vorm is het maar zeer de vraag of de roodwitten, voor wie play-offs ‘halen’ nu het maximaal haalbare lijkt, de eerder opgebouwde 0-1 voorsprong in Arnhem vast zullen houden.

