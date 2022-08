Eerste goal Santiago Giménez een feit, maar er is nog werk aan de winkel voor de Mexicaan

Door Mikos Gouka



Hoog op de tribune schreeuwde Fer Serrano ‘vamos, vamos’. Vanaf het veld in de Kuip zocht Santiago Giménez contact met zijn juichende 24-jarige vriendin, een Mexicaanse actrice. En toen de VAR eenmaal goedkeuring had gegeven aan zijn treffer, ging de handen triomfantelijk de lucht in. De eerste treffer van de bij Cruz Azul weggeplukte spits - goed voor de 2-0 - betekende niet alleen een bevrijding voor Feyenoord, dat FC Emmen pas twee minuten voor tijd echt op de knieën kreeg, het was ook een enorme opsteker voor de Mexicaanse international zelf, die zo graag wil voldoen aan de hoge verwachtingen in Rotterdam-Zuid.