Eerste prijs ligt voor het oprapen, maar geniet Johan Cruijff Schaal wel prioriteit bij Ajax en PSV?

Door Galatasaray in een tweeluik op een hoopje te spelen en in één flitsende helft al af te rekenen met het Deense Midtjylland, raakte iedereen plots onder de indruk van PSV. Nou ja, bijna iedereen. De coach van Ajax laat superlatieven achterwege als hem naar de bliksemstart van de grootste concurrent wordt gevraagd. In Oostenrijk stelde Erik ten Hag ‘een energiek PSV’ te hebben gezien ‘tegen een wel heel zwak Galatasaray’. Na de uitstekende generale repetitie van Ajax tegen Leeds United voegde de coach toe dat de eerstvolgende opponent ‘prima in elkaar steekt’.