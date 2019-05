Eerste ronde nacompetitie leidt zelden tot promotie naar eredivisie

Vanaf 1972/1973, toen de nacompetitie het levenslicht zag, heeft het toetje van de reguliere competitie verschillende vormen gekend. De nacompetitie zoals dit seizoen kennen we vanaf het seizoen 2005/2006 en bestaat uit tien deelnemende teams: twee eredivisieploegen, vier periodewinnaars uit de Keuken Kampioen Divisie en de vier hoogst geklasseerde teams (exclusief belofteploegen) uit de Keuken Kampioen Divisie zonder periodetitel.



De vier laagst geklasseerde teams uit de Keuken Kampioen Divisie starten in de eerste ronde van de play-offs. Dit seizoen zijn dat dus SC Cambuur - Almere City (de nummers tien en zeven van het reguliere seizoen) en NEC - RKC Waalwijk (de nummer negen tegen nummer acht). De winnaars van die ontmoetingen gaan door naar de tweede ronde, waar de eredivisionisten wachten. Als ook die ronde wordt overleefd volgt nog een derde ronde tegen de winnaar van de onderlinge confrontaties van de tweede ronde tussen de vier hoogst geklasseerde ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie. Het lukte slechts drie clubs die ellenlange weg naar de eredivisie succesvol af te leggen: ADO Den Haag (2008), Go Ahead Eagles (2013) en De Graafschap (2015) deden het al voor.

Het virtuele schema van de play-offs (de kandidaten uit de eredivisie zijn nog niet bekend). © KNVB

ADO Den Haag (2008)

Onder leiding van coach Wiljan Vloet wordt ADO Den Haag in het seizoen 2007/2008 zesde in de reguliere competitie. Het is voldoende voor een plekje in de eerste play-offronde. Daarin wordt Go Ahead Eagles over twee wedstrijden geklopt, waarna ook VVV-Venlo in de tweede ronde de klos is. Daar zijn wel drie wedstrijden voor nodig. Destijds telden uitgoals namelijk nog niet mee en moest er een beslissingswedstrijd aan te pas komen. Die werd door ADO Den Haag met 2-0 gewonnen en dus stond alleen een duel met RKC Waalwijk in de derde ronde van de play-offs nog een rentree in de eredivisie in de weg. Na twee gelijke spelen moet er wederom een beslissingswedstrijd aan te pas komen in Den Haag. Die wordt door goals van Yuri Cornelisse en Richard Knopper een prooi voor de Hagenaars. Een eretreffer van Benjamin de Ceulaer mocht niet meer baten het ADO Den Haag van onder anderen Lex Immers en Daryl Janmaat.

ADO Den Haag promoveert naar de eredivisie. © ANP

Go Ahead Eagles (2013)

Met Quincy Promes in de gelederen wordt Go Ahead Eagles zesde in het seizoen 2012/2013 van de (toen nog) Jupiler League. In de eerste ronde wordt nummer negen van de reguliere competitie FC Dordrecht verslagen (3-3, 3-0) waarna de formatie uit Deventer in de tweede ronde ook verantwoordelijk is voor de degradatie van VVV-Venlo uit de eredivisie. Na de thuiswedstrijd (3-0) in de derde ronde tegen FC Volendam lijkt het al een zekerheidje: Go Ahead Eagles promoveert naar de eredivisie. En inderdaad. Na de 3-0 in Deventer wint FC Volendam in Volendam nog wel met 1-0, maar inmiddels telt het doelsaldo wel in de nacompetitie.

Quincy Promes. © Erik Pasman

De Graafschap (2015)

De laatste ploeg die het goede voorbeeld gaf, was De Graafschap in het seizoen 2014/2015. Ook de Superboeren werden in de reguliere competitie zesde, waarna Almere City, Go Ahead Eagles en FC Volendam werden verslagen in de nacompetitie.



Van de vier ploegen die vanavond aan de play-offs beginnen (NEC, RKC Waalwijk, Almere City en SC Cambuur) was Almere City al eens heel dicht bij een dergelijke succesroute. Vorig seizoen won de club uit Flevoland van MVV in de eerste ronde, waarna ook werd gezorgd voor de degradatie van Roda JC. In de derde ronde was het echter De Graafschap dat het debuut van Almere City in de eredivisie in de weg stond.