Eerste selectie van Van Gaal op 15 augustus

Van Gaal maakt op 1 september tijdens een uitwedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie zijn rentree bij de nationale ploeg. Vervolgens wachten er in korte tijd thuisduels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Na het drieluik weet Oranje al een stuk meer over de kansen op deelname aan het WK in Qatar. Het Nederlands elftal staat na drie kwalificatieduels tweede in de poule, met een punt minder dan Turkije en evenveel punten als Montenegro en Noorwegen. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers 2 krijgen een herkansing in de play-offs.