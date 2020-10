Eerste zege in een maand tijd voor Go Ahead Eagles

Keuken Kampioen Divisie Go Ahead Eagles zeventien­de na thuisneder­laag tegen Jong FC Utrecht

2 oktober Go Ahead Eagles heeft in de Keuken Kampioen Divisie voor de derde keer op rij niet kunnen winnen. Het elftal van trainer Kees van Wonderen, voormalig assistent bij Oranje, verloor vanavond in eigen stadion van Jong FC Utrecht: 2-3.