Effectief Sparta heeft geen kind aan Cambuur en komt op punt van Ajax

Kozlowski twijfelge­val bij Vitesse, Isimat-Mi­rin niet mee naar PSV

Coach Phillip Cocu stelt het debuut van Nicolas Isimat-Mirin bij Vitesse uit. De Fransman is nog niet wedstrijdfit en ontbreekt zodoende in de selectie voor de confrontatie met PSV. Kacper Kozlowski is een twijfelgeval aan Arnhemse zijde.

20 januari