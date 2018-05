Effectief Vitesse grijpt ten koste van Utrecht Europees ticket

Door Tim Reedijk



Op voorhand twijfelde niemand in Utrecht eraan dat de verloren heenwedstrijd in de Galgenwaard rechtgezet zou worden. Niet voor niets heeft de ploeg een behoorlijke reputatie op gebied van comebacks: zie de finale van de play-offs tegen AZ vorig seizoen (3-0) en de halve finales van dit jaar tegen sc Heerenveen (2-1). Bijkomend voordeel was dat Vitesse het ook nog eens moest doen zonder de geschorste Mason Mount, de man die de afgelopen weken elke wedstrijd van de Arnhemmers naar zijn hand zet.



Maar dat Vitesse meer is dan Mount liet het in de eerste helft zien. Na 38 minuten spelen stond het 'gewoon' 0-2 in het stadion waar FC Utrecht nagenoeg onverslaanbaar is. Eerst was het Ramon Leeuwin die onder druk van Tim Matavz een voorzet in eigen doel schoof. Daarna zorgde Matt Miazga met een knappe kopbal voor de verdubbeling van de voorsprong. Het is tekenend voor Vitesse sinds Henk Fraser weg is als trainer: zonder veel te creëren tóch dodelijk efficiënt.



Hoop op comeback

Onder een fluitconcert ging FC Utrecht de kleedkamer in, waar het overigens met zeer veel overtuiging weer uitkwam. Het was de opvallend productieve linksback Mark van der Maarel die doelman Jeroen Houwen met een bekeken schot klopte, waardoor de hoop op de zoveelste glorieuze comeback weer levend was.



Maar doordrukken kon de ploeg niet, ook niet met invallers Cyriel Dessers en Mateusz Klich. Dessers kreeg in blessuretijd nog wel twee enorme kansen op de gelijkmaker, maar verprutste die opzichtig. Vitesse was het laatste halfuur - met invaller Maikel van der Werff als extra vijfde verdediger - alleen maar aan het tegenhouden, wetende dat de 1-2 voorsprong meer dan genoeg was voor een Europees ticket.



En dat was het ook. Namen als Zakaria Labyad en Yassin Ayoub kregen dus niet hun gedroomde afscheid van Utrecht. Zij gaan met respectievelijk Ajax en Feyenoord wel Europa in, hun oude club kan een avontuur als vorig jaar met het tweeluik tegen Zenit vergeten.