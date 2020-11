Eigenwijs Almere wil naar de eredivisie: ‘We zijn als een zestienjarige puber’

Door Dennis van Bergen



,,Je hebt je broek wel erg hoog opgetrokken, vriend”, zegt Perry Hendriks, pr-man van Almere City, op een toon die doet vermoeden alsof hij tegen zijn dwerghamster praat. Zojuist is clubmascotte Ally de Aap de bestuurskamer binnen gewandeld. En die kan blijkbaar nog wel wat opvoedkundige tips gebruiken. ,,Naar buiten jij, boef!”, roept Hendriks even later, kort voordat het pluche beest zich opmaakt voor een middag sporten met kinderen die kampen met overgewicht.



Het is verleidelijk besmuikt te doen. Maar voor Hendriks is het een serieuze aangelegenheid, het goed positioneren van Nederlands jongste profclub. Dat doet hij gestoeld op zijn in Amerika opgedane sportervaring, waarin de mascotte de clubidentiteit belichaamt. In het geval van Almere City wil dat zeggen: jong, eigenwijs en ambitieus. Hendriks: ,,Onze focus ligt op de geboren en getogen Almeerders. We merken dat zij zich niet automatisch meer alleen aangetrokken voelen tot Ajax. Voor steeds meer jongeren is Almere City hún club. En Ally speelt daarin een rol. Vanwege de jeugdige uitstraling willen Almeerders graag bij ons horen.”