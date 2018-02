Einde seizoen voor PEC-verdediger Koppers

PSV niet akkoord met drie duels schorsing Lozano

16:54 De KNVB eist in een schikkingsvoorstel drie wedstrijden schorsing voor Hirving Lozano na zijn elleboogstoot in het gezicht van Lucas Woudenberg van afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2). PSV en Lozano gaan hier niet mee akkoord.