Einde seizoen voor VVV-aanvoerder Post

Kamphuis fluit ‘degrada­tie­du­el’ FC Twente bij Vitesse

15:43 ARNHEM – Jochem Kamphuis is scheidsrechter bij het meest in het oog springende duel van de 33ste speelronde in de eredivisie. De Groninger fluit de wedstrijd van Vitesse tegen FC Twente. De club uit Enschede kan zondag degraderen naar de eerste divisie.