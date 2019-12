Eindelijk een einde aan al die zinloze beloftenpotjes?

1. Wat gebeurt er vandaag?

De technisch en algemeen directeuren van alle 34 betaaldvoetbalclubs zijn bijeen op de KNVB-campus in Zeist. Ze vergaderen over plannen om het opleiden van jeugdspelers en de competities waarin dat gebeurt verder te verbeteren. Twee keer per jaar wordt de grote lijn in beleid opnieuw bekeken en afgestemd. In het recente verleden klaagden clubs over de rol van de KNVB in dat proces. De bond zou te ver van hun wensen en problemen afstaan en met dictaten het eigen beleid opleggen.