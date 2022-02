Eindelijk weer publiek in de Kuip, Sparta won al 22 jaar niet meer bij Feyenoord

Vitesse wil Europees thuisduel met Rapid Wien vervroegen

ARNHEM - Vitesse is met de UEFA in overleg over het tijdstip van de Europese thuiswedstrijd tegen Rapid Wien. Als de coronaregels in Nederland tot eind februari overeind blijven, wil de Arnhemse club het duel vervroegen. Zo kan namelijk publiek stadion GelreDome in.

3 februari