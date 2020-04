Eindhovense burgemeester wil niet dat PSV competitie in juni hervat

Vitesse: Voorstan­der van uitspelen voetbalsei­zoen

20:35 ARNHEM - Vitesse wil het seizoen graag uitspelen. De Arnhemse club schaart zich achter de plannen van de KNVB en de profclubs in Nederland om de competitie in de zomer af te maken. Er zijn nog wel volop vragen te beantwoorden om deze voetbaljaargang in de eredivisie tot een goed einde te brengen.