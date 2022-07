EK-debuut en meteen twee goals: Oranje Leeuwin Romée Leuchter heeft avond van haar leven

Door Lisette van der Geest



Ze speelde nooit op een groot mondiaal toernooi. Ze maakte in de voorgaande twee EK-wedstrijden geen minuten. Ze scoorde nog nooit als spits in Oranje, maar gisteravond in Sheffield maakte Romée Leuchter twee goals, de eerste binnen tien minuten na haar invalbeurt. ,,Ik kan het nog niet allemaal geloven’’, zei ze na afloop.