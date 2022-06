EK-ganger Jong Oranje besluit kwalificatiecyclus met zege door late goal Geertruida

Louis van Gaal legt oproepen Kjell Scherpen uit en noemt Remko Pasveer als kandidaat voor Oranje

Louis van Gaal is druk zoekende wat betreft de doelmannen van Oranje. De bondscoach gaf op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Wales (morgen om 20.45 uur) aan dat er een tekort is aan talentrijke keepers in Nederland

7 juni