EK voetbal | Bekijk hier het complete programma en alle uitslagen

Guus Til beleeft droomde­buut bij PSV: ‘Tegen Ajax weet je dat elke counter kassa kan zijn’

Debuteren met een hattrick én een 5-3 zege in de Johan Cruijff Schaal? Voor Guus Til (24) had het seizoen met PSV niet veel beter kunnen beginnen. Toch had hij na de rode kaart van Ajacied Calvin Bassey pas écht het gevoel dat de buit binnen was. ,,Het ging er heet aan toe, maar dat is normaal.”

