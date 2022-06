EK voetbal | Dit is het complete speelschema en op deze dagen komen de Leeuwinnen in actie

De oude Belgische verdedi­gers hadden geen verweer tegen Steven Bergwijn en Memphis Depay

De reeks van vier duels in de Nations League; Louis van Gaal gebruikt ze óók om zaken uit te proberen in dit jaar van het WK. In de aanval is het zoeken naar een spits naast Memphis Depay. Tegen België overtuigde opnieuw Steven Bergwijn, voor wie Ajax zich heeft gemeld bij Tottenham Hotspur.

4 juni