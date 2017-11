El Ahmadi bij laatste elf voor beste voetballer van Afrika

De Senegalees Sadio Mané (Liverpool), de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) en de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) behoren tot de grootste kanshebbers op de onderscheiding. De twee spelers van Liverpool hebben daarbij het voordeel dat ze zich met hun land voor het WK volgend jaar in Rusland hebben gekwalificeerd. Aubameyang won de prijs in 2015 en eindigde twee keer als tweede in de verkiezing (2014 en 2016).



De Algerijn Riyad Mahrez van Leicester City won vorig jaar de verkiezing, maar hij ontbrak dit jaar al in de voorselectie.



De trofee wordt op 4 januari in de Ghanese hoofdstad Accra uitgereikt.