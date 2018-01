El Ahmadi: Gat met Ajax en PSV is nu wel erg groot

El Ahmadi baalde van de gemiste kans van Steven Berghuis, kort voor rust. ,,Als die zit groei je in de wedstrijd. In de tweede helft hebben we het weggegeven. Na de rode kaart van Nicolai Jørgensen werd het nog lastiger om hier een goed resultaat te halen. We hebben de wedstrijd niet naar onze hand kunnen zetten. Het gat met PSV en Ajax is nu wel erg groot.''



Jørgensen vond dat hij schuld had aan de nederlaag. ,,Ik gaf de scheidsrechter de gelegenheid mij een tweede gele kaart te geven. Dat was mijn fout. Na die rode kaart was het wel over. De eerste helft hielden we Ajax weg van kansen. Na rust gaven we de doelpunten te makkelijk weg.''