El Ahmadi mist Napoli, maar blessure valt mee

Vitesse laat Feyenoord ontsnappen in De Kuip

8:46 ROTTERDAM – Vitesse start de feestmaand december in mineur. Door de onnodige nederlaag bij Feyenoord (1-0) zakt de Arnhemse club naar de zevende plaats in de eredivisie. De komende weken staan in het teken van een inhaalrace, met wedstrijden tegen Sparta, Willem II en FC Twente op het programma.