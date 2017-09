El Ahmadi ziet klasseverschil: Wij komen pas net kijken

Feyenoord-captain Karim El Ahmadi was na de 4-0 oorwassing tegen Manchester City realistisch: zijn ploeg was veel minder geweest dan de Engelse grootmacht. Wel vond hij dat de Rotterdammers af en toe wat meer durf hadden mogen tonen.

,,Je zag vandaag duidelijk het klasseverschil'', begon El Ahmadi tegenover Veronica zijn nabeschouwing op het Champions League-duel. ,,We kwamen al heel vroeg op achterstand, dus daardoor sloop er wat angst in. En dat was onnodig.''

El Ahmadi wees op het verschil in ervaring. ,,Wij komen bijna allemaal pas net kijken, voor veel jongens was het de eerste wedstrijd in de Champions League. We hadden af en toe wat meer lef moeten hebben, maar zeker in de eerste helft was dat niet het geval. We hadden te veel ontzag voor ze.''