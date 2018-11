El Khayati, De Jong en Ødegaard kleuren weekeinde

De soevereine koploper PSV kende tegen Heerenveen meerdere uitblinkers. Ook Angeliño, Bergwijn, Lozano en Rosario keerden met een fraaie 7,5 naar huis. Bij FC Utrecht waren er dergelijk hoge cijfers voor Sander van de Streek, Joris van Overeem terwijl bij tegenstander De Graafschap bijna geen voldoendes waren te noteren. Net als de verdediging van Heerenveen waar Sherel Floranus en Dave Bulthuis een vier kregen voor hun optreden.



Dit is het tussenklassement van de Speler van het Jaar na dertien speelronden.

Volledig scherm © AD Sportwereld

NAC – Ajax 0-3

Volledig scherm Zakaria Labyad. © ANP Pro Shots NAC: Van Leer 5; Sporkslede 5.5, Klomp 6, Koch 5, Palmer-Brown 5, Mashart 6; Verschueren 6, Nijholt 6, El Allouchi 5.5, Rosheuvel 6; Te Vrede 6.

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, De Ligt 7, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Schöne 7, De Jong 6,5; Neres 6,5 (90. Wöber -), Van de Beek 6 (46. Labyad 7), Tadic 6,5; Dolberg 6 (81. Huntelaar -).

Scheidsrechter: Higler 6



Man of the match: Opeens was daar weer Zakaria Labyad. Voor hem was nog geen grote rol weggelegd dit seizoen. Sterker nog, de miljoenenaankoop kreeg nog nauwelijks een kans. Maar in Breda tegen NAC viel hij sterk in en scoorde bovendien een schitterende treffer.

PEC Zwolle – ADO Den Haag 2-3

PEC Zwolle: Van der Hart 7; Ehizibue 5, Lam 6 (83. Lachman -), Van den Berg 4,5, Paal 5; Hamer 5 (59. Genreau 4,5), Dekker 6 (76. Scamacca -), Leemans 6,5; Namli 6, Van Duinen 4,5, Van Crooij 5,5.

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Troupée 4,5, Kuipers 6,5, Kanon 6, Meijers 5; Immers 6, El Khayati 8 (90. Beugelsdijk -), Bakker 6; Becker 6,5 (87. Goppel -), Falkenburg 6 (78. Zhang _), Lorenzen 7.

Scheidsrechter: Mulder 6



Man of the match: Nasser El Khayati was weer eens van waarde voor ADO tegen PEC met twee doelpunten en een assist. Hij nu betrokken bij de laatste dertien eredivisiedoelpunten van ADO.

Volledig scherm Nasser El Khayati. © ANP Pro Shots

PSV – Heerenveen 3-0

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 7 (74. Behich -), Schwaab 7, Viergever 7, Angeliño 7,5; Rosario 7,5, Pereiro 6,5, Hendrix 7; Bergwijn 7,5 (80. Malen -), De Jong 8, Lozano 7,5 (75. Gutiérrez -).

Heerenveen: Hahn 5; Floranus, 4, Høegh 6, Bulthuis 4, Pierie 6, Rienstra 5, Thorsby 6, Vlap 6, Van Bergen 6 (77. Rojas -), Lammers 5,5, Zeneli 6 (87. Van Amersfoort -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6



Man of the match: Met zijn schitterende Van Basten-omhaal bezegelde Luuk de Jong zijn uitstekende vorm. Ook tegen Heerenveen was de topscorer van de eredivisie weer belangrijk.

Volledig scherm Luuk de Jong. © ANP Pro Shots

Fortuna Sittard – Heracles 3-0

Volledig scherm Finn Stokkers zwaait met de Fortuna-vlag. © ANP Pro Shots Fortuna Sittard: Koselev 7, Essers 6,5, Dammers 6,5, Ninaj 6,5, El Messaoudi 7 (73. Smeets), Diemers 6,5, Semedo 5,5, Stokkers 7, Pinto 6 (79. Ospitalieri), Rodriguez 7, Lamprou 6.

Heracles Almelo: Blaswich 5, Breukers 6, Sama 5 (46. Osman 6), Rossmann 6, Czyborra 5, Merkel 5,5, Van den Buijs 6, Duarte 4,5 (64. Vermeij -), Kuwas 5,5 (46. Drost 5,5), Dalmau 5, Peterson 5.

Scheidsrechter: Gözübüyük 5



Man of the match: Finn Stokkers doet bij Fortuna Sittard, Andrija Novakovich vergeten. Stokkers scoorde in de laatste vier wedstrijden vier keer. Fortuna behaalde in die wedstrijden ook nog eens zeven punten.

FC Emmen - Excelsior 1-2

Volledig scherm Ali Messaoud (rechts). © ANP Pro Shots Emmen: Scherpen 6; Klok 5,5, Bakker 6, Siekman 6 (46. Bannink 6,5), Veendorp 6, Cavlan 6,5; Niemeijer 5 (64. Marinus), Bijl 6, Chacon 5,5, Jansen 6,5, Arias 6 (82. Pedersen).

Excelsior: Stevens 6; Fortes 5, Mattheij 6,5, Matthys 6, Burnet 6,5; Schouten 6, Koolwijk 6,5, Messaoud 7 (83. Haspolat); Anderson 5 (72. Mahmudov), Ómarsson 5 (69. El Hamdaoui), Bruins 5.

Scheidsrechter: Blank 5,5



Man of the match: Een doelpunt van Ali Messaoud leidde de ommekeer in voor Excelsior. De aanvallende middenvelder is toch al op schot dit seizoen. Hij evenaarde zijn seizoenrecord van vijf doelpunten.

FC Utrecht – De Graafschap 5-0

FC Utrecht: Jensen 6; Letschert 7, Janssen 7,5, Van der Maarel 6,5; Klaiber 7, Van Overeem 7,5, Gustafson 6,5; Emanuelson 7; Van de Streek 7,5 (77. Görtler -), Kerk 7 (73. Dessers -), Tannane 7 (73. Venema -).

De Graafschap: Jurjus 5; Owusu 4,5, S. Nieuwpoort 4, Van de Pavert 4,5, L. Nieuwpoort 4,5, Tutuarima 4; Bakker 4,5, El Jebli 5, Klaasen 4 (46. Olijve 5,5), Narsingh 4,5 (46. Van Mieghem 5,5); Serrarens 4,5 (70. Burgzorg).

Scheidsrechter: Lindhout 6,5



Man of the match: Sander van de Streek was één van de vele spelers die door trainer Dick Advocaat was gebruikt als spits. Tegen De Graafschap speelde hij weer eens achter de spitsen. Het was ook zijn eerste basisplaats sinds 5 oktober. Zijn doelpunt bleek het startschot voor een Utrechts doelpuntenfestijn.

Volledig scherm Sander van de Streek (tweede van links). © ANP Pro Shots

Feyenoord – FC Groningen 1-0

Feyenoord: Bijlow 6,5; Nieuwkoop 6, Botteghin 6, Van der Heijden 5,5, Malacia 5,5; Clasie 6, Toornstra 6,5, Vilhena 6; Berghuis 5, Jørgensen 5, (69. Vente -), Larsson 4,5 (78. Ayoub -).

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Chabot 5,5, Te Wierik 6, Handwerker 6 (86. Freriks -), Doan 7, Memisevic 6,5, Reis 6,5 (82. Mendes Moreira -), Warmerdam 6; Mahi 6,5, Cassierra 5 (46. Hrustic 6).

Scheidsrechter: Blom 6,5



Man of the match: Ritsu Doan zag een inzet op de paal belanden in de eerste helft maar de Japanner was niettemin de beste man op het veld. Dat kwam goed uit: In de Kuip waren veel Japanse media aanwezig. De wedstrijd tegen Feyenoord liet ziien dat Doan een niveau hoger aan kan.

Volledig scherm Ritsu Doan (links) was bijna niet af te stoppen, ook niet door Jordy Clasie. © Pim Ras Fotografie

Willem II – Vitesse 1-3

Willem II: Wellenreuther 5,5; Lewis 6, Meissner 5, Heerkens 5,5 (79. Peters -), Palacios 6; Llonch 5, Crowley 5 (74. Kristinsson -), Anita 4,5; Dankerlui 4 (46. Özbiliz 6), Sol 6, Avdijaj 4.

Vitesse: Eduardo 6,5; Karavaev 6, Thelander 6,5, Doekhi 6,5, Büttner 5,5; Serero 7, Bero 7 (69. Beerens -), Foor 6; Ødegaard 8, Darfalou 7 (82. Buitink -), Linssen 6 (79. Bruns -).

Scheidsrechter: Kuipers 6,5



Man of the match: Martin Ødegaard lijkt op stoom te komen bij Vitesse. De Noor was nog weinig effectief maar tegen Willem II stond hij aan de basis van een dik verdiende overwinning. Hij was betrokken bij alle Vitesse-goals.

Volledig scherm Martin Ødegaard omspeelt Willem II-doelman Timon Wellenreuther. © ANP Pro Shots

VVV – AZ 2-2

VVV: Unnerstall 6; Rutten 5, Roseler 5, Promes 4 (78. Joosten), Borgmann 5,5 (87. Kum), Seuntjens 6, Post- (14. Van Ooijen 6), Susic 5,5, Opoku 6, Mlapa 6,5, Grot 7.

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Hatzidiakos 5, Koopmeiners 5,5, Ouwejan 6, Midtsjo 5,5, Til 5, Maher 6,5, Gudmundsson 6 (72. Stengs), Seuntjens 6, Idrissi 7.

Scheidsrechter: Manschot 5



Man of the match: Een helft lang was Oussama Idrissi onnavolgbaar voor de verdediging van VVV. Hij scoorde ook een heel fraai doelpunt. Dat was niet genoeg voor de overwinning.