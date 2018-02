El Khayati veruit het sterkst in gemiddeld elftal van de week

Het was een week van gemiddelde voetballers, liefst acht van de elf geselecteerden in het elftal van de week kregen namelijk een 7. De uitschieter van de week was Nasser El Khayati. De middenvelder van ADO Den Haag kreeg maar liefst een 8.5