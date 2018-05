Elf voetbaltrainers geslaagd voor hoogste diploma

De andere tien trainers die het hoogste diploma hebben behaald zijn Adrie Poldervaart, Arne Slot, Erik van der Ven, Fuat Usta, Jeroen Rijsdijk, Koen Stam, Mischa Visser, Peter Reekers, Peter Uneken en Sjors Ultee.

De overige cursisten zitten in de laatste fase. Hun streven is om per 1 juni klaar te zijn. Alle geslaagde coaches ontvangen hun diploma rond het duel om de Johan Cruijff Schaal.



De opleiding UEFA Pro was dit seizoen iets anders van opzet, met meer aandacht voor de individuele cursist en diens eigen leertraject. Ze kregen begeleiding van Wiljan Vloet en Frans de Kat. In het afgelopen cursusjaar stonden ook meerdere sprekers voor de groep, onder wie Ronald Koeman, Louis van Gaal, Leo Beenhakker en Toon Gerbrands.



In 2019 begint de volgende opleiding UEFA Pro.