Elftal van de week: RKC-aanval en basisdebutant van Vitesse

Darfalou ‘gouden wissel’ voor Vitesse: zwaarbe­voch­ten zege op Fortuna

29 november ARNHEM - Vitesse blijft in het spoor van koploper Ajax. Maar voor de Arnhemse club is de achtervolging een worsteling. De 2-0 zege op Fortuna Sittard zorgt vooral voor opluchting. Met Oussama Darfalou heeft Thomas Letsch een ‘gouden wissel’ in huis.