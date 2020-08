Elia verrast met clubkeuze: ‘FC Utrecht is geen Nederlandse top, maar kan het wel worden’

‘Frans, maak de deal maar rond.’ Eljero Elia was vanmorgen in Stadion Galgenwaard zo overtuigd van het verhaal van grootaandeelhouder Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam dat de handtekeningen snel waren gezet. Hij zweepte een handenwrijvende Van Seumeren nog even op, zo van: we gaan ze aanvallen, hè? Weer verwijzend naar de ambities van FC Utrecht, dat tijdens het vijftigjarig jubileum uitsprak een aanval op de top drie in gedachten te hebben.



Elia had veel lucratievere opties in de Serie A, de Bundesliga en het Championship. En in Nederland, waar zijn oude liefdes ADO Den Haag en FC Twente het meest concreet werden. Twente meldde zich gisteren pas voor Elia, toen de dertigvoudig international zijn keuze al had gemaakt. Voor ADO en de pogingen van de club waar hij debuteerde om hem in te lijven, heeft Elia niettemin nog alle lof. ,,Ik heb heel veel respect voor ADO, hoe ze mij hebben benaderd en wat ze van plan waren. Maar ik weet dat ik nog goed genoeg ben voor de top van Nederland. Dat is FC Utrecht niet, maar kan het wel worden. En ik ben niet gemaakt om vechtvoetbal te spelen.”