Eljero Elia heeft zijn levenslessen geleerd: ‘Ben niet meer Robin Hood die voor iedereen betaalde’

Eljero Elia (36) kondigt afscheid als voetballer aan: ‘In mijn hoofd was ik al een paar jaar gestopt’

Eljero Elia is officieel gestopt als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller heeft acht maanden na zijn transfervrije vertrek bij ADO Den Haag aangekondigd dat hij niet meer op zoek is naar een nieuwe club. Elia speelde dertig interlands voor Oranje en was in de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje nog invaller.