Emanuelson ter controle naar ziekenhuis na val op rug

In de 18de minuut van de wedstrijd viel de ervaren linksback hard op zijn rug, maar Emanuelson speelde vervolgens nog wel de eerste helft uit. In de rust werd de voormalig speler van onder andere Ajax en AS Roma vervangen door Giovanni Troupée. Na het duel is Emanuelson gestabiliseerd overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Morgen volgt meer duidelijkheid over zijn situatie, zo laat FC Utrecht weten.