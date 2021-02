Emmen en Heerenveen klaar voor sneeuw: ‘We hebben de oranje ballen opgepompt’

,,We hebben de oranje ballen opgepompt”, zegt de woordvoerder van FC Emmen, dat zaterdag tegen AZ speelt. De standaardzaken rondom mogelijke sneeuw zijn volgens hem geregeld. Zo staat een sneeuwteam klaar voor het geval het kunstgrasveld sneeuwvrij moet worden gemaakt. Hij verwacht dat het vooraf aan de wedstrijd nog wel meevalt. Als het tijdens de wedstrijd gaat sneeuwen, kunnen we er ook niet veel meer aan veranderen, vermoedt hij.

Volgens de woordvoerder van de Friezen is het eerst maar eens afwachten of en wanneer de sneeuw komt. ,,Met de veldverwarming is er een goede basis en we hebben een grote veldploeg met daarin ook vrijwilligers om het veld sneeuwvrij te maken”, zegt hij. ,,Uiteindelijk is het aan de scheidsrechters te beslissen of een wedstrijd kan worden gespeeld.”