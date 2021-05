Emmen in play-offs favoriet als nummer 16 eredivisie? Vergeet het maar!

PollDankzij een indrukwekkende eindsprint krijgt de tot voor kort gedoodverfde degradant Emmen in de play-offs nog een herkansing op lijfsbehoud. Maar is dat wel zoveel reden tot opluchting in Drenthe? Niet als je kijkt naar het lot van de nummer 16 van de eredivisie van de laatste jaren.

Of Fortuna Sittard vorig seizoen het vege lijf zou hebben gered, zullen we nooit weten. De Limburgers stonden na 26 wedstrijden 16de in de eredivisie toen de competitie vanwege corona werd stilgelegd en de KNVB later besloot dat niemand degradeerde.

Hoe anders verging het de nummer 16 van een jaar eerder. Excelsior, dat nota bene drie punten meer verzamelde dan Emmen dit seizoen, struikelde in 2019 in de play-offs al over de eerste de beste horde. Stuntploeg RKC – dat via een bizarre finale tegen Go Ahead Eagles zou promoveren – stuurde de Rotterdammers na twee duels naar de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm Dick Lukkien is de gevierde man bij FC Emmen na de promotie in 2018. © ANP

Die degradatie van Excelsior stond niet op zichzelf. Van de laatste zes eredivisieploegen die als nummer 16 de play-offs in gingen, degradeerden er liefst vijf. Het verschil tussen de bovenkant van de eerste divisie en de onderkant van de eredivisie is kennelijk kleiner geworden. Daar weten ze in Emmen overigens alles van. De ploeg van Dick Lukkien promoveerde in 2018 nadat het in de finale van de play-offs had gewonnen van Sparta, de nummer 17 van de eredivisie. In hetzelfde jaar degradeerde ook de nummer 16 (Roda JC) trouwens.

Behalve Excelsior en Roda waren ook NEC, NAC en RKC de afgelopen jaren als nummer 16 van de eredivisie in de play-offs alsnog de sjaak. Tussendoor wist alleen Willem II zich te handhaven in een memorabele finale tegen buurman NAC.

Een dergelijke ontsnapping was tussen 2003 en 2013 meer regel dan uitzondering. Alleen Sparta – de beruchte slotfase tegen Excelsior in 2010 – degradeerde in de periode als nummer 16. De tijden dat de eredivisieploeg als grote favoriet aan de eredivisie aan de play-offs begint, zijn echter voorbij. Emmen is dus gewaarschuwd.

Volledig scherm NAC, de eerste tegenstander van Emmen in de play-offs, degradeerde in 2015 na een 1-2 thuisnederlaag tegen Roda JC. © roy lazet

Nummer 16 eredivisie in deze eeuw

2019-2020: Fortuna – geen degradatie vanwege corona

2018-2019: Excelsior - degradatie

2017-2018: Roda JC - degradatie

2016-2017: NEC - degradatie

2015-2016: Willem II - handhaving

2014-2015: NAC - degradatie

2013-2014: RKC- degradatie

2012-2013: Roda JC - handhaving

2011-2012: VVV - handhaving

2010-2011: Excelsior - handhaving

2009-2010: Sparta – degradatie

2008-2009: Roda JC - handhaving

2007-2008: De Graafschap - handhaving

2006-2007: Excelsior - handhaving

2005-2006: NAC - handhaving

2004-2005: RBC - handhaving

2003-2004: Vitesse - handhaving

2002-2003: FC Zwolle – handhaving

2001-2002: FC Den Bosch – degradatie

2000-2001: Fortuna – handhaving

1999-2000: MVV – degradatie