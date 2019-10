Emotionele avond voor winnende Leeuwinnen

Door Daniël Dwarswaard



Toen Daniëlle van de Donk - inmiddels 28 - als klein meisje bij SV Valkenswaard speelde, dacht ze er wel eens over na: hoe zou het zijn om in dat grote Philips Stadion te spelen? Als kind droeg ze tijdens vakanties het shirt van PSV. Haar ouderlijk huis staat op nog geen tien kilometer van het stadion. Zie nu: tijdens haar honderdste interland in Eindhoven voor Oranje draait het om ‘Daantje’.



Net voor het volkslied mag ze een stapje naar voren doen als de KNVB-directie haar huldigt voor de mijlpaal. In het stadion klinkt om de zoveel minuten het aanstekelijke liedje met haar naam ter aanmoediging. Even daarvoor is het applaus voor haar bij het oplezen van de opstelling nét even harder dan bij de rest. Later op het veld wordt, vooral in het begin, elk balcontact begeleid met gejuich.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk neemt de felicitaties en geschenken in ontvangst van KNVB-directeuren Jan Dirk van der Zee (links), en Nico-Jan Hoogma (rechts). © EPA

Uitblinker

Honderd keer in Oranje dus. Nooit als de absolute blikvanger. Vaker ging en gaat het over Lieke Martens, Vivianne Miedema of bij fases Shanice van de Sanden. Ze sprak er soms over. Oprecht zonder jaloezie of iets. Maar toch: zij wilde óók wel eens de absolute uitblinker zijn op het moment dat half Nederland meekeek. Miskend? Nee, totaal niet.



‘Donkie’ praat altijd vrijuit, op gevoel en interessant. Nooit staat ze ter discussie in Oranje. En terecht ook: haar mix van creativiteit en felheid is tamelijk uniek bij de beste voetbalsters van ons land. Ze omschreef de voetbalster Van de Donk zelf ooit het meest treffend: een gifkikker die altijd de bal wil hebben als een puppy. In Londen, bij haar club Arsenal, noemen ze haar The Magician.



Na twaalf minuten gebeurt hetgeen dat bij een avond als deze past. De bal komt met fortuin bij de nummer tien van Nederland, de afwerking is koel en strak. Ze rent en juicht. Met haar handen maakt ze een hartje naar het publiek. Genoeg bekenden natuurlijk zo vlak boven Valkenswaard. De plaats waar ze na de wedstrijd nog even langsgaat voordat ze weer het vliegtuig naar Londen instapt. Zondag wacht alweer de stadsderby tegen Chelsea, vandaar.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk na haar treffer. © BSR Agency