Engelse media onder de indruk van drie PSV’ers: ‘Dansende Xavi Simons terroriseert Arsenal’

Waar Arsenal er aardig van langs krijgt in de Engelse media, zijn er volop complimenten voor PSV na de 2-0-zege van de Eindhovenaren op de Londense club in de Europa League. Met name Luuk de Jong, Cody Gakpo en Xavi Simons worden geprezen.

,,Het is lastig om een wedstrijd te bedenken waarin een speler die er in de rust in kwam zoveel impact had als Luuk de Jong vanavond", schrijft Sky Sports. ,,Het waren 45 geweldige minuten van de aanvaller. Precies het optreden dat hij nodig had op weg terug van zijn blessure.”

De Jong krijgt van de Engelse sportzender een 8, net als Simons en Gakpo. De Jong is door de UEFA genomineerd voor de prijs van ‘speler van de week’.

,,Arsenal faalt in de eerste grote Europese test", vindt de BBC. ,,Gakpo en de 19-jarige Simons bezorgden de verdediging van de Gunners handenvol werk.” Ook de bezoeker van de website van de Engelse staatsomroep kozen De Jong tot man van de wedstrijd.

Volledig scherm Luuk de Jong feest met Cody Gakpo. © AP

Ook The Guardian wijst naar De Jong. „Luuk de Jong inspireert PSV tot een zege", kopt de krant. ,,Arsenal had weinig in te brengen tegen het gemotiveerde PSV, dat in de tweede helft profiteerde van een masterclass van invaller Luuk de Jong. Na zijn entree klopte alles bij PSV.”

De Evening Standard stelt dat de alarmbellen bij Arsenal af moeten gaan na de terecht nederlaag tegen PSV. ,,Het werd 2-0, maar de uitslag had veel groter kunnen zijn. Tot drie keer toe werd een treffer van PSV afgekeurd voor buitenspel.”

Bekijk hieronder de samenvatting van PSV -Arsenal

,,Arsenal had in de eerste helft de bal, maar deed er weinig mee. PSV was echter meteen gevaarlijk als zij de bal hadden. Vlak voor rust danste Simons door de verdediging van Arsenal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Het was een waarschuwing voor de Londenaren, maar er werd niks mee gedaan.”

,,Dankzij slecht verdedigen scoorde PSV na rust twee keer en dit keer telden de doelpunten wel. De Gunners werden daarna zoek gespeeld en Simons terroriseerde hun verdediging met zijn voetenwerk en zijn dribbels.”

Het afgekeurde doelpunt van Simons werd door Goal.com uitgeroepen tot mooiste afgekeurde doelpunt ooit.

Mikel Arteta

,,Ik ben erg teleurgesteld”, zei Arsenal-trainer Mikel Arteta na de wedstrijd. ,,We haalden ons niveau bij lange na niet en we weten hoe moeilijk het is om in Europa wedstrijden te winnen. Een aantal spelers raakte buiten adem, omdat we zo veel achter de bal aan moesten lopen. PSV heeft zonder twijfel verdiend gewonnen.”