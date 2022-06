Engelse media vol lof na 'zinderende demontage' van Leeuwinnen: ‘En er had nog meer ingezeten’

De Engelse voetbalvrouwen waren vrijdagavond in Leeds met 5-1 te sterk voor de Nederlandse ploeg, en dat een kleine twee weken voor de start van het EK in Engeland. ,,We hebben een echt statement gemaakt met dit pak slaag voor de regerend kampioen.”

,,Engeland wordt gezien als één van de favorieten en zendt de concurrentie een duidelijke boodschap met deze indrukwekkende overwinning", schrijft de BBC. ,,In een verbazingwekkende tweede helft scoorde Engeland vier keer. Onder bondscoach Sarina Wiegman blijft de ploeg maar aan de verwachtingen voldoen.”

,,Voor het eerst liet de ploeg zien zich terug te kunnen knokken van een achterstand. Natuurlijk had Nederland een paar speelsters die op de weg terug zijn van blessures, maar Engeland was meedogenloos in de tweede helft.”

Het feest dat na afloop op het veld gevierd werd, wordt gezien als een voorbode van wat er volgende maand kan gaan gebeuren: ,,Eensgezind thuispubliek, een vol stadion, opwinding en het gevoel van een zege.”

Sky Sports gaat nog een stapje verder en stelt dat ‘football is coming home’ binnenkort zomaar eens echt waar zou kunnen zijn. De titel van het lied dat populair werd rond het door de Engelsen georganiseerde (mannen-)EK van 1996 wordt te pas en te onpas van stal gehaald als de nationale voetbalploeg in de buurt van een grote prijs komt. Sinds het WK van 1966, ook in eigen land, wist Engeland echter niets meer te winnen.

Volledig scherm Feest bij de Engelsen na de klinkende zege. © Action Images via Reuters

,,We hebben een echt statement gemaakt met dit pak slaag voor de regerend kampioen”, aldus de commerciële sportzender, die het verder heeft over ‘twijfelachtig verdedigen van Nederland, stelt dat ‘er nog meer mogelijk was geweest’ en Lauren Hemp eruit licht. ,,Zij is onze beste speelster en zij zal gaan bepalen hoe ver wij gaan komen op het EK. Wiegman zal ervoor moeten zorgen dat zij goed uit de verf komt.”

The Guardian heeft het over een ‘zinderende demontage’ van Oranje. ,,De gemist strafschop van Sherida Spitse zorgde ervoor dat de lakse Engelse ploeg wakker werd. Daarna heerste Engeland en scoorde het vier keer.”

Volledig scherm Leah Williamson en Alex Greenwood hebben een leuke avond gehad tegen Nederland. © Action Images via Reuters

Daily Mail vond Engeland ‘indrukwekkend’ en schrijft over een ‘reusachtige overwinning op de titelverdediger'. ,,Ok, Nederland hiel Miedema op de bank en keek met een schuin oog naar het WK-kwalificatieduel met Belarus van dinsdag, maar dit was een grote overwinning die voor veel zelfvertrouwen zal zorgen.”

,,Keepster Mary Earps vertelde eerder deze week nog dat ze houdt van de psychologie bij een strafschop. Voor de inzet van Spitse zwaaide ze met haar armen om de middenvelder af te leiden en dat werkte: paal.” De tabloid zag ‘vermoeide benen’ bij Nederland waardoor Engeland kon uitlopen naar 5-1 en zelfs kansen kreeg op meer.

Het duel tussen Nederland en Belarus wordt achter gesloten deuren en zonder volksliederen gespeeld.