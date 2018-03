Engelsen branden Oranje tot de grond af

Bij BBC denken ze dat de sterren van 2002, inmiddels vooral veertigers, beter tegenstand had kunnen bieden dan het Oranje van nu. ,,Dit Nederlands elftal was erg zwak en zit duidelijk in een overgangsperiode. Er zullen veel zwaardere tegenstanders komen dan dit zwakke en kleurloze Nederland. Het team van 2002 had het waarschijnlijk beter gedaan, ook al zijn die spelers inmiddels allemaal een jaar of veertig.''



The Mirror kent ook geen genade. ,,Het Nederlands elftal bevindt zich in een depressie. Het is zo diep gezonken dat het zich na het EK van 2016 nu ook niet heeft weten te kwalificeren voor het WK in Rusland. En dat is een regelrechte schande. Het ziet er ook niet naar uit dat het binnenkort beter gaat worden. Bondscoach Ronald Koeman, zelf een Oranje-icoon, staat voor een zware opgave. Het huidige elftal is overduidelijk het slechtste in de recente geschiedenis van het Nederlandse voetbal.''