Enkelblessure houdt de door Manchester United begeerde Antony nog weken aan de kant bij Ajax

Antony miste vorig seizoen de laatste zeven wedstrijden in de eredivisie nadat hij een enkelblessure opliep in de wedstrijd van Brazilië tegen Bolivia. Daarmee werd het duel met Feyenoord, waarin hij de winnende maakte én een rode kaart kreeg (twee keer geel), zijn laatste van het seizoen waarin Ajax kampioen werd.

Waar de andere internationals aansluiten als Ajax van 13 tot en met 19 juli op trainingskamp gaat in Oostenrijk, daar wordt Antony voorlopig nog niet terugverwacht: ,,Antony is in Amsterdam aan het revalideren van zijn blessure. Het gaat wel redelijk goed, maar komende week is wel belangrijk", aldus Schreuder bij ESPN na de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen SV Meppen.