Enkelblessure kost Steven Bergwijn duel met Duitsers

,,Hij heeft weer last van een enkel gekregen", zei bondscoach Ronald Koeman voor de camera van de NOS. ,,Hij is niet 100 procent. Dan moet ik hem in bescherming nemen. Ik kies voor een fris koppel op de rechterkant.”



Quincy Promes vervangt Bergwijn. Kenny Tete komt in het veld voor Denzel Dumfries. ,,We denken dat Denzel alles kan", zei Koeman. ,,Maar Tete is fit en kan denk ik nu even meer brengen. Tete en Promes hebben de hele week als koppel goed getraind bij de reserves. Ze mogen het nu laten zien.”



Koeman baalt van de slechte staat van de grasmat in de Veltins-Arena van Gelsenkirchen. ,,De mat is een paar dagen geleden gelegd. Sommige stukken zitten los. Daar zullen we allebei last van hebben", zei de bondscoach, die uitkijkt naar het duel met de Duitsers. ,,Zij willen aanvallen en wij ook. Als we allebei top zijn dan belooft het een mooie wedstrijd te worden."