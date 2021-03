Entree mislukt, maar gaat Velthuizen slagen in Sittard? ‘Piet is dapper, dit durft niet iedere keeper’

Door Dennis van Bergen



Opeens was hij er weer, Piet Velthuizen. De doelman van wie iedereen dacht dat hij gestopt was, maakte zondag zijn rentree als prof. Het bleek een rentree van korte duur. Na amper twintig minuten moest hij de strijd geblesseerd staken als Fortuna Sittard-doelman tegen FC Groningen. ,,En daar ben ik verantwoordelijk voor”, is coach Sjors Ultee van de Limburgse club schuldbewust. ,,Achteraf gezien had ik Piet nog niet op moeten stellen, ook al liet hij op trainingen een uitstekende indruk achter.”



Velthuizen, ooit onomstreden nummer één bij Vitesse, heeft de laatste jaren vooral naam gemaakt als proefspeler. De goalie rook aan Willem II. Aan AZ en Telstar, de clubs waar hij later een contractje afdwong maar nooit speelde. Velthuizen vond zichzelf terug op snuffelstage bij een Turkse club waarvan hij de naam niet meer weet. En ook bij TOP Oss liep hij een poosje rond. Op proef. In die zin was zijn mislukte entree namens Fortuna Sittard tegen FC Groningen, een verrassende.