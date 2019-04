Er voortaan eerder over nadenken, dat zou schelen

Door Mikos Gouka



De consequentie is volgens die betrokkenen dan dat alleen Ajax en PSV op 15 mei in actie komen, omdat beide ploegen in een nek-aan-nekrace verwikkeld zijn in de strijd om de landstitel. En dan weet De Graafschap, opeens op die woensdag 15 mei de laatste tegenstander van Ajax, wat er nodig is om de strijd tegen degradatie te winnen.